Какую роль американцы приготовили Залужному и останется ли он жив?

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

После отлета источавшей оптимизм замгоссекретаря США Виктории Нуланд стало ясно, что президент Украины Владимир Зеленский все-таки выторговал отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. И, видимо, он надеется провернуть тот же трюк, что в свое время сработал с так же набиравшим вес и авторитет спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. Того вытеснили в отставку и отправили на политическую обочину. С Залужным шансы на такое повторение минимальны. У него рейтинг в районе 90%, репутация главного защитника Украины, популярность в армии, ценящей его постоянное желание не класть людей ради пиара. А главное — он остается в рукаве у американских хозяев.

Притча об отмененных выборах

Зеленский торопится. Все же помнят, что 31 марта сего года истекают его полномочия президента. А новых выборов, вероятно, не будет. Чрез послушную Раду провели закон, констатирующий, что выборы могут состояться только через полгода после окончания конфликта. Но закон законом, а есть и Конституция, которую никто не отменял. А значит, формально Зеленский становится нелегитимным правителем, то бишь классическим диктатором. И к тому переломному моменту он и намерен полностью зачистить политическое поле от любых популярных фигур.

Цель номер один в такой ситуации — Залужный, которого надо сместить и как-то скомпрометировать, свалив на него все прошлые неудачи. Проблема, однако, в том, что его преемник в армии не должен потерпеть сразу неудачу, потеряв хотя бы ключевую высоту, не говоря уже о крупном населенном пункте. И мы видим, что на эту «расстрельную» должность никто особо не стремится. И в этом дополнительная трудность для Зеленского, который еще и боится взять на себя ответственность за новый безжалостный закон о мобилизации. Ставки для него крайне высоки, но, судя по всему, он готов рискнуть.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

С позиции силы

Генерал же держится уверенно, и тень грядущей отставки не помешала ему вновь выступить в западных СМИ со своей точкой зрения на характер боевых действий и перспективы развития экономики. Иными словами, он не только не боится отставки, но продолжает выступать в роли военного и политического теоретика. Что у Зеленского, как утверждают, вызвало очередной приступ ярости.

К тому же вслед за Залужным может подать в отставку круг его приближенных в Генштабе и в руководстве бригадами. При этом уже сейчас ряд офицеров потребовали озвучить реальные украинские потери. Хотя бы для того, чтобы мобилизовать расслабленное общественное мнение. На деле же, услышав шокирующие цифры, можно легко предъявить Зеленскому счет и за бессмысленную оборону Бахмута, и за цепляние за Авдеевку. Ведь против всего этого был именно Залужный.

Зачем Залужный американцам

Есть мнение, что штатовские стратеги и так уже были не прочь вывести Залужного из игры. Вывести, конечно, на время. Вот и через несгибаемого публициста Сеймура Херша вбросили, что Зеленский потому спешит уволить Залужного, что тот выступает за мирные переговоры с Россией. Это явный фейк, но в глазах части общества Незалежной плюс. Но в реальности перед выборами вашингтонская администрация действительно может использовать уже отставного генерала, лицо неофициальное, для начала таких контактов.

К тому же в случае ухода Залужного возможные неудачи ВСУ зимне-весеннего периода не лягут на его плечи, и он останется весь в белом. До момента, когда нелегитимный правитель Зеленский окажется в патовой ситуации и на фронте, и в тылу.

Смогут ли тогда янки организовать военный переворот во главе с Залужным, чтобы спасти страну от краха? А почему нет? Опыт по этой части у них большой. А Зеленский может просто заболеть.

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