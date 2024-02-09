«Генерал, который привык проигрывать»: Поддубный о назначении Сырского Поддубный: приспособленец Сырский отлично подходит команде Зеленского

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Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский является приспособленцем и «вырусью», наплевавшим на могилы своих предков, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Журналист также назвал Сырского генералом, который привык проигрывать с 2014 года.

Сырский — это генерал, который привык проигрывать. С 2014 года. Он проигрывал ополчению Донбасса, проигрывал армии России. Но всегда выходил сухим из воды. Это говорит о том, что Сырский — мощный приспособленец, который может любой «недуг в подвиг обратить». Вырусь, который наплевал на свою родню, на могилы своих дедов еще задолго до того, как это стало трендом. Но он отлично подходит в команду Зеленского, — написал он.

Поддубный выразил уверенность, что назначение Сырского на должность главкома ВСУ является плохим знаком для украинцев — как военных, так и гражданских. По его словам, новый руководитель украинской армии без жалости отправит на смерть десятки тысяч солдат.

Ну не привыкать ни ему, ни солдатам, — заключил военкор.

Депутат Государственной думы генерал-майор запаса Леонид Ивлев ранее заявил, что Сырский клялся в верности двум государствам, а затем нарушил одну из военных присяг. Он подчеркнул, что Сырский, получивший военное образование в Москве, клялся в верности Советскому Союзу. Ивлев считает нарушение Сырским клятвы недопустимым.