«Ненависть и омерзение»: Медведев рассказал о чувствах к Сырскому Медведев: биография Сырского вызывает чувства ненависти и омерзения

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Биография нового главнокомандующего ВСУ генерала-полковника Александра Сырского вызывает чувства ненависти, презрения и омерзения, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. В этом контексте он упомянул развал СССР, шаги Запада по сталкиванию России и Украины, а также действия самого Сырского.

Омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких, — написал Медведев.

Он отметил, что испытывает чувство ненависти ко всем, кто причастен к развалу Советского Союза, в результате которого исчезла огромная страна. Медведев подчеркнул, что СССР удерживал миропорядок в балансе, а теперь миллионы людей обречены на страдания и смерть. Кроме того, он заявил о презрении к странам Запада, которые «маниакально и исступленно» толкали народы России и Украины к новой гражданской войне.

Ранее Медведев заявил, что Россия применит баллистические и крылатые ракеты «со специальными боеголовками» для защиты своей территориальной целостности в случае войны с НАТО. По его словам, если начнется вооруженный конфликт с Альянсом, он не пойдет «по сценарию СВО».