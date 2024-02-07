«Апокалипсис. Конец всему»: Медведев пригрозил НАТО особыми боеголовками Медведев предупредил НАТО об апокалипсисе в случае войны с Россией

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Россия применит баллистические и крылатые ракеты «со специальными боеголовками» для защиты своей территориальной целостности в случае войны с НАТО, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, если начнется вооруженный конфликт с Альянсом, он не пойдет «по сценарию СВО».

Если, не дай бог, такая война [с НАТО] случится, то она не пойдёт по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ. <...> Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему, — написал Медведев.

Политик указал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также руководители других стран НАТО постоянно призывают быть готовыми к войне с Россией. И «крайне опасная болтовня» на эту тему продолжается, несмотря на то что Москва неоднократно заявляла об отсутствии планов конфликтовать со странами Альянса и ЕС, подчеркнул Медведев.

Причины очевидны. Нужно отвлечь внимание избирателей, чтобы оправдать многомиллиардные траты на опостылевшую бандеровскую «Украину», — отметил он.

Зампред Совбеза РФ добавил, что западные политики тратят огромные деньги не на решение социальных проблем в своих государствах, а на конфликт в «чужой для налогоплательщиков умирающей стране». Медведев призвал лидеров Запада говорить правду своим избирателям, «а не держать их за безмозглых идиотов».

По его словам, политики на Западе должны прекратить повторять «лживую мантру» о том, что нужно готовиться к войне с Россией. Как утверждает Медведев, этим руководители стран — партнеров Киева объясняют своим гражданам, что для помощи Украине нужно выпускать больше танков, снарядов, дронов и другого оружия.

Ранее Медведева насторожило, что «главный владелец кодов» от ядерного чемоданчика президент США Джо Байден рассказал про недавнее общение с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном. Как признался зампред Совбеза РФ, такие слова американского лидера заставляют его думать о том, что мир действительно находится в опасности.