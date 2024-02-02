Зеленский гей и наркоман? Что говорит Залужный в слитых записях прослушки

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в личных телефонных разговорах оскорбительно отзывался о президенте Украины Владимире Зеленском, свидетельствуют появившиеся в Сети тексты прослушки. Как называют украинского лидера, что известно об их конфликте и является ли фейком слитая расшифровка?

Что известно о прослушке у Залужного

В декабре 2023 года в кабинете главкома ВСУ был обнаружен «жучок» — прослушивающее устройство. Источники «РБК-Украина» заявили, что прослушка изготовлена из компонентов неизвестного образца, и неизвестно, откуда она могла там появиться.

Власти Украины постарались объяснить, как прослушка могла появиться в кабинете Залужного. Советник Зеленского Сергей Лещенко заявил, что жучок появился еще при экс-президенте Викторе Януковиче, устройство не имело возможностей для передачи сигнала или накопления информации, а Залужный не работал в этом кабинете, там работал один из его подчиненных.

Бывший замглавы СБУ Виктор Ягун выдвинул свою версию: как заявил он изданию «Страна.ua», устройство было муляжом, которое подложили «вероятно, для провокации».

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко заявил NEWS.ru, что прослушку, скорее всего, установили по заданию Зеленского сотрудники СБУ.

«Учитывая конфликт украинского президента с Залужным и падение рейтинга Зеленского, подобное наиболее вероятно», — считает Онуфриенко.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Как Залужный называл Зеленского

2 февраля российский Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» опубликовал фото документа, озаглавленного (на украинском языке) «Выдержка из расшифровки телефонных переговоров Залужного В. Ф. в период с 27.11.2023 по 3.12.2023».

В ходе переговоров Залужный оскорбительно отзывается о Зеленском, называя его гомосексуалистом и наркоманом:

«Пусть садится в свой голубой вагон и [уезжает]», — из разговора с генералом Сырским 28 ноября.

«Пошел он <…>, я не буду с ним говорить сейчас, он опять [под воздействием наркотиков]», — из разговора с Сырским 30 ноября.

«Нет, ну ты лицо его видел? Он же отсталый. Вся страна смеется», — из разговора с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком.

Также в документе приводится список оскорбительных прозвищ, которыми Залужный называет своего президента. Среди менее оскорбительных — «криворожский имбецил», «комик-гомик», «сопляк», «моссадик», «фифа» и «Стюарт Литтл» (мышонок-джентльмен из детской повести Элвина Уайта. — прим. NEWS.ru).

Возможности установить подлинность документа, изображенного на фотографии, нет. Украинская сторона никак не комментировала публикацию. Кроме того, в тексте документа дважды неверно написана фамилия командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского.

Что известно о конфликте Залужного и Зеленского

29 января украинские СМИ и соцсети распространили сообщения о грядущей отставке Залужного. Первыми об этом заявили нардепы Борислав Береза и Алексей Гончаренко. Украинское издание «Зеркало недели» уточнило, что Владимир Зеленский якобы предложил главнокомандующему уйти

По данным американской Washington Post, причиной разногласий стали слова Зеленского о том, что смена военного руководства «поможет освежить обстановку». В ответ Залужный сказал, что от этого ситуация на поле боя для ВСУ не улучшится. Главком отказался уходить со своего поста по доброй воле, утверждает Bloomberg. The New York Times со ссылкой на свои источники утверждает, что в Киеве решили отложить отставку, когда стало известно об утечке информации.

Власти Украине не комментировали сообщения западных СМИ.

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