Бунт против Зеленского? Что сказал Кличко, чем «попахивает на Украине»

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина отклонилась от демократических принципов и под руководством Владимира Зеленского превращается в авторитарное государство. Что сказал Кличко про Зеленского, кто еще критикует президента Украины, о чем заявили в российской разведке?

Как Кличко раскритиковал Зеленского

В интервью канадскому изданию The Globe and Mail Виталий Кличко заявил, что Украина под руководством Зеленского «движется в неправильном направлении».

«То, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — объявил киевский мэр.

Кличко рассказал, что любые попытки критиковать украинского президента приводят к давлению на СМИ и отдельных журналистов. С начала СВО команда Зеленского использовала режим военного положения, чтобы сместить более 200 мэров и глав местных администраций, заменив их военными чиновниками, отметил Кличко. Главные каналы украинского ТВ обязаны показывать телемарафон «Единые новости», в рамках которого не допускается какой-либо критики военных и центральной власти. По словам мэра, за этим стоят «определенные люди».

«За этим стоит желание определенных людей, я не могу назвать их имен, они хотят, чтобы все было централизовано, и вот поэтому СМИ и ТВ на Украине становятся централизованными, они хотят централизовать власть, построить вертикаль», — считает Кличко.

Кто еще критикует Зеленского на Украине

Нардеп Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на Украине началась «масштабная операция по политической зачистке». Началом этой операции он назвал задержание бизнесмена Игоря Мазепы, основателя компании Concorde Capital. Мазепа был задержан 18 января накануне поездки на Всемирный экономический форум в Давосе. Как отмечают украинские СМИ, к нему не допустили адвокатов, силовики провели обыск в офисе, выломав двери без решения суда.

Сам Дубинский в настоящее время находится в СИЗО, его обвиняют в госизмене. Его адвокаты сообщили, что в тюрьме депутат был сильно избит. По мнению нардепа, следующим после Мазепы будет экс-президент Петр Порошенко.

«Гетьмана (прозвище Порошенко. — NEWS.ru) отправят в СИЗО. Это мой прогноз на февраль-март», — заявил Дубинский.

Что говорит российская разведка

22 января пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что представители администрации США потребовали от Владимира Зеленского под любыми предлогами убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили доверие Белого дома. В ведомстве Сергея Нарышкина считают, что такую «рекомендацию» Зеленскому дали в ходе визита в США в декабре 2023 года.

«В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране, по сути, колониальной администрации. По замыслу Вашингтона, она будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам», — заявили в СВР.

Кем могут заменить Зеленского

В то же время, по утверждению украинских Telegram-каналов, на Западе рассматривается возможность замены Владимира Зеленского на более приемлемого функционера. По утверждению канала MediaKiller, предлагаются варианты «дуумвирата»: главком ВСУ Валерий Залужный «плюс компромиссная гражданская фигура», в качестве которой может выступить помощник президента Украины Андрей Ермак или бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Telegram-канал «Легитимный» развил эту версию, напомнив, что у Залужного и Разумкова была встреча.

«Мы бы добавили, что Залужный + Разумков + Кличко + олигархи [Ринат] Ахметов + [Томаш] Фиала + [Виктор] Пинчук. Вот реальный кулуарный союз будущего, где часть ништяков получит Фиала и его „кружок соросят“ с [телеведущим и политиком Сергеем] Притулой», — утверждает «Легитимный».

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