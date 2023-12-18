Прослушивающее устройство, найденное в кабинете, где собирался работать главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, было установлено еще при экс-президенте Викторе Януковиче, сообщил в своем Telegram-канале советник главы офиса президента Сергей Лещенко. По его словам, данное устройство было в нерабочем состоянии.