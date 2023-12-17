В кабинете главкома ВСУ Залужного нашли прослушивающее устройство

Фото: МО Украины

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, передает «РБК-Украина». Как сообщил источник издания, найденная прослушка изготовлена из элементов неизвестного образца, ее установщика определить не удалось.

Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе, — сказал собеседник.

Ранее в Министерстве обороне Украины сообщили, что в ведомстве не планируют отправлять в отставку Валерия Залужного. Глава Минобороны Рустем Умеров, отметил, что подобные разговоры раскачивают ситуацию со всех сторон.

До этого в украинских СМИ появилась информация, что чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с западными партнерами может перевести вопрос его отставки из гипотетической в практическую плоскость. Источники СМИ в офисе президента страны Владимира Зеленского сообщили, что при этом генерала не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

Парламентарий от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая говорила, что Залужного пора снять с должности главнокомандующего украинской армией, так как он не представил план боевых действий на 2024 год. По ее словам, среди военнослужащих уже идет дискурс на эту тему.