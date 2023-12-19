В СБУ заявили о невозможности прослушки кабинета Залужного Генерал СБУ Ягун допустил, что прослушка в кабинете Залужного была муляжом

Фото: СБУ

Прослушка, обнаруженная в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, могла быть имитацией, заявил генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун. По его словам, проверка помещения не выявила ни средств записи, ни элементов питания, передает украинское издание «Страна.ua».

Насколько мне известно, не было найдено не только средств записи, но и элементов питания. То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи. Возможно, для провокации, — сказал генерал-майор.

Ягун также отметил, что организовать прослушку заседаний Залужного априори невозможно, поскольку в помещениях есть аппаратура, которая блокирует все записывающие и видеоустройства. Помимо этого, продолжил он, перед каждым совещанием проходят проверки, во время одной из которых и было найдено устройство.

Об обнаружении прослушки в кабинете Залужного стало известно 17 декабря. По данным «РБК-Украина», найденное устройство было изготовлено из элементов неизвестного образца, ее установщика выявить не удалось.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко допустил, что устройство было установлено еще при экс-президенте Викторе Януковиче. По его словам, данное устройство было в нерабочем состоянии и находилось в публичном здании, которое ранее было госсобственностью. Более года назад Залужный работал в нем, но занимал другой кабинет. В том, где нашли прослушивающее устройство, работал подчиненный главкома.