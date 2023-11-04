«Что докладывать лидеру?»: как Залужный встревожил Запад оценкой ВСУ Офис Зеленского раскритиковал Залужного за слова о тупике в конфликте на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что комментировать для публики и прессы происходящее на поле боя — последнее, что следует делать военным. Как отреагировали в Киеве на слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте, паникуют ли на Западе?

Что Залужный сказал о «тупике в конфликте»

1 ноября главнокомандующий ВСУ заявил, что боевые действия на Украине «зашли в тупик».

«Как во время Первой мировой войны, мы достигли уровня технологии, который привел нас в тупик. [В контрнаступлении ВСУ] скорее всего не будет глубокого и прекрасного прорыва», — объявил он.

Главком ВСУ призвал Запад обеспечить Украине «технологический порыв», который должен помочь ВСУ вести успешные боевые действия. Для этого нужно снабдить Украину боевой авиацией, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от беспилотников, радарами контрбатарейного огня, которые позволят выигрывать в артиллерийских дуэлях, и необходимыми в большом количестве передовыми средствами разминирования.

Власти Украины, по плану Залужного, обеспечат при получении вооружений новую волну мобилизации с использованием «смарт-призыва».

Что сказали в Киеве о Залужном

Заявления главкома «вызвали панику на Западе», заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Чиновник заявил, что не понимает, зачем главком ВСУ решил говорить такое вслух.

«На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты. Если мы таким образом достигнем успеха, то это какая-то глубокая стратегическая задумка. Но мне, честно говоря, очень удивительно», — заявил Жовква в эфире украинского телемарафона.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Замглавы ОП подчеркнул, что интервью Залужного уже «вызвало панику» у западных союзников Украины.

«Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: „Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?“ Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?» — спросил неназванный чиновник Жовкву.

Что пишут о Залужном за рубежом

Слова Залужного оказывают сильное влияние на происходящее в Вашингтоне, сообщало 2 ноября американское издание Politico. Сенатор Джош Хоули, который выступает против выделения дополнительной помощи Киеву, заявил, что высказывание Залужного «пробило огромную брешь» в позициях администрации президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

«Возникает вопрос: а чего именно мы в итоге собираемся добиться [на Украине]? Есть какой-то план? Сомневаюсь, что у них есть план», — объявил сенатор.

По версии Politico, своими требованиями Залужный пытается повлиять на внутреннюю политику в США.

Что сказали в Кремле о Залужном

2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что в Москве не считают, что ситуация «зашла в тупик».

«Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. <...> Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно», — подчеркнул Песков.

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