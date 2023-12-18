Военэксперт раскрыл главного подозреваемого в прослушке Залужного Военэксперт Онуфриенко: сотрудники СБУ поставили прослушку в кабинете Залужного

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Прослушку в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного установили сотрудники СБУ по приказу президента Украины Владимира Зеленского, рассказал NEWS.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. По его мнению, это связано с конфликтом между Зеленским и Залужным.

В «русский след» в случае с прослушкой не верят уже даже в самом Киеве. Скорее всего, прослушка была установлена сотрудниками СБУ, которые сделали это по заданию Зеленского. Учитывая конфликт украинского президента с Залужным и падение рейтинга Зеленского, подобное наиболее вероятно, тем более все эти кабинеты регулярно проверяются сотрудниками спецслужб. Если там было подслушивающее устройство, то наверняка ими же было поставлено, — заявил Онуфриенко.

Военэксперт добавил, что отношения между Зеленским и Залужным будут ухудшаться. По его мнению, это осложнит положение ВСУ.

Залужный не предпримет никаких серьезных мер в ответ, не организует бунт. Его дальнейшие взаимоотношения с Зеленским будут ухудшаться. Кроме того, президент Украины уже неоднократно проводил совещание высшего армейского руководства без Залужного. Приказы украинской армии отдают два командования — под началом Зеленского и Залужного соответственно. Как приказы исполняются на месте, неясно, — сказал Онуфриенко.

По его словам, это негативно сказывается на боеспособности ВСУ. И это хорошо, ведь чем больше у ВСУ внутренних проблем, тем лучше российской армии, добавил эксперт.

О том, что в кабинете Залужного обнаружили прослушку, стало известно накануне. Найденное устройство было изготовлено из элементов неизвестного образца.

Прослушивающие устройства обнаружили не только у Залужного, но и у его сотрудников. СБУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).