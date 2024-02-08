«Генерал 200»: кто заменит Залужного, что известно о Сырском

Валерий Залужный, Александр Сырский

Президент Украины отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Что об этом известно, почему Зеленский опасался генерала, что известно об Александре Сырском, ставшем новым главкомом?

Когда объявили отставку Залужного

В 19:00 официальный канал Зеленского в Telegram сообщил о встрече президента и главнокомандующего войск Украины. Владимир Зеленский объявил, что «поблагодарил [генерала] за два года на защите Украины» и «обсудил с ним, какие обновления требуются в руководстве ВСУ».

«Время для такого обновления — самое подходящее», — объявил Зеленский.

Слово «отставка» не прозвучало. Залужный в ответном посте также ничего об этом не сказал. Однако уже вскоре информацию об отставке главнокомандующего распространил нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко. «Изменения в руководстве ВСУ» подтвердил министр обороны Рустем Умеров. Издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщило, что в офисе президента Украины готовят приказ об отставке Валерия Залужного. Встреча с президентом прошла около 17:00.

Почему Зеленский боялся Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в минувшие два года приобрел большой политический рейтинг и авторитет. В начале декабря 2023 года украинская социологическая группа «Рейтинг» выяснила, что его рейтинг доверия у украинцев значительно выше, чем у Зеленского: президенту «полностью доверяли» лишь 39% украинцев, в то время как в генерала верили 63% опрошенных.

В декабря 2023 года между Зеленским и Залужным произошел политический конфликт, связанный с мобилизацией. Зеленский заявил, что военное командование потребовало у него мобилизовать почти 500 тысяч украинцев. Именно поэтому, по его словам, потребовался новый закон, ужесточающий правила мобилизации. Генерал отрицал это. ВСУ не делает запросов на мобилизацию, объяснил Залужный.

Источники The Washington Post заявили, что решение об увольнении было принято именно из-за мобилизации.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Кто стал главнокомандующим ВСУ вместо Залужного

Новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины стал генерал-полковник Александр Сырский, командующий Восточной группировкой войск «Хортица».

В офисе Зеленского объяснили смену главнокомандующего необходимостью «не допустить застоя на линии фронта».

«Необходимо пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году. Нужно не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения. Надо найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу. Также важно запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии», — сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Чем известен «генерал 200»

Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Киржачского района Владимирской области РСФСР, на Украине живет с 1980-х годов. Подтвержденной информации о его родителях в открытом доступе нет.

Учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. В 1986 году начал службу командиром мотострелкового взвода 426-го мотострелкового полка 25-й мотострелковой дивизии Первой общевойсковой армии.

С 2019 года генерал-полковник Александр Сырский был командующим Сухопутными войсками Украины. Ранее он был командиром 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ и начальником штаба «Антитеррористической операции» (АТО), которую украинские войска вели в Донбассе с 2014 года. На этой позиции он отвечал за сотрудничество с НАТО.

«За безуспешные атаки армии на позиции ВС РФ, которые заканчивались для украинцев большими потерями, его прозвали „генерал 200“. Именно под его руководством ВСУ попали в „дебальцевский котел“», — пишет Telegram-канал Mash.

Военно-политический канал Astra Militarum напомнил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский командовал защитой Соледара и Бахмута (Артемовска), однако не смог остановить наступление ЧВК «Вагнер». Потом Сырский командовал украинским контрударом на Бахмутском направлении, но так и не смог достигнуть успеха. Украинские войска понесли большие потери.

Как пишет Bloomberg, до того Сырский руководил обороной Киева. В частности, приказал разрушить дамбу на реке Ирпень. Осенью 2022 года украинские СМИ писали о генерале как о главном организаторе украинского контрудара на Харьковском направлении. Также сообщалось, что в схожем ключе ВСУ действовали в контрнаступлении летом-осенью 2023 года, пытаясь прорваться к позициям ВС РФ малыми бронегруппами. Результаты контрнаступления признаны неудовлетворительными.

«Как он руководил обороной Бахмута, помним, „бахмутская мясорубка“ состоялась во многом благодаря ему. Западная школа децентрализованного управления, адептом которой он выступает, тут сыграла злую шутку и с ним, и с украинской армией. <...> Представляет британскую группу влияния, выступающую против переговоров и за войну до последнего украинца», — отмечает Telegram-канал «Квантум справедливости».

Фото: Mil.gov.ua/CC BY 4.0/via Wikimedia Commons Александр Сырский

Что будет с мобилизацией на Украине

Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ предполагает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление транспортным средством и блокировки банковских счетов.

При этом на необходимости новой мобилизации на Украине оппозиционные политики, такие как мэр Киева Виталий Кличко, сходятся с военными. Генерал Сырский также высказывался в поддержку новых волн мобилизации, указывая, что России частичная мобилизация позволила получить численный перевес на поле боя.

Российский сенатор Ольга Ковитиди назвала ужесточение мобилизации на Украине «геноцидом украинских мужчин».

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