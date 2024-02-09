Освобожденные из плена ВСУ российские военные доставлены в Москву

Фото: МО РФ

Освобожденные из украинского плена военнослужащие ВС РФ прибыли в Москву, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Их доставили самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

В российской столице они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства. Всем освобожденным кроме медицинской будет оказана также и психологическая помощь.

Накануне сообщалось, что в результате переговоров в Россию из украинского плена были возвращены 100 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 100 военнопленных ВСУ. На опубликованных Минобороны кадрах видно, как солдаты радуются возвращению на родную землю. Их доставили в страну на автобусе.

В конце января с подконтрольной Киеву территории были возвращены 195 российских бойцов, взамен Украине переданы 195 военнопленных ВСУ. Один из бойцов тут же созвонился с матерью и сообщил, что их обменяли и он уже в России.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами, российская сторона не будет останавливать обмены пленными. Глава государства также признался, что не знает, зачем ВСУ сбили самолет Ил-76 со своими военнопленными, который в результате потерпел крушение под Белгородом. Всего на борту находились 74 человека, включая шестерых членов экипажа и трех сопровождающих, все погибли.