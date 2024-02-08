Из украинского плена вернулись 100 российских военных Минобороны РФ объявило об обмене пленными с Украиной в формате «100 на 100»

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

В результате переговоров в Россию из украинского плена были возвращены 100 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Взамен украинской стороне переданы 100 военнопленных ВСУ.

Отмечается, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Также им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

При возвращении российских военнослужащих из украинского плена посредническое участие гуманитарного характера оказали ОАЭ, — сказано в заявлении ведомства.

31 января пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. По данным ведомства, всего с подконтрольной Киеву территории были возвращены 195 бойцов, взамен переданы 195 военнопленных ВСУ.

На кадрах освобожденные из плена военные ВС РФ радуются возвращению на родную землю. Их доставили в страну на автобусе. Один из бойцов тут же созвонился с матерью и сообщил, что их обменяли и они уже в России.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами, российская сторона не будет останавливать обмены пленными. Глава государства также признался, что не знает, зачем ВСУ сбили самолет Ил-76 со своими военнопленными, который в результате потерпел крушение под Белгородом. Всего на борту находились 74 человека, включая шестерых членов экипажа и трех сопровождающих, все погибли.