Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из плена военнослужащими

Фото: МО РФ

Видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена, опубликовала пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, были возвращены 100 пленных россиян.

Мы очень рады. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем обмене. Мы едем домой. Ура! Ура! Ура! — сообщил один из вернувшихся военнослужащих

На кадрах освобожденные из плена военные ВС РФ радуются возвращению на родную землю. Их доставили в страну на автобусе.

В результате переговоров в Россию из украинского плена были возвращены 100 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 100 военнопленных ВСУ. Освобожденные бойцы будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Также им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

31 января в результате обмена пленными в Россию вернулись 195 военнослужащих. При этом Украине также были переданы 195 бойцов ВСУ, захваченных ранее российскими вооруженными силами.