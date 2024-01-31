«Своих ребят надо забирать»: Путин пообещал продолжить обмены пленными Путин: Россия не станет останавливать обмены пленными с Украиной

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что Москва не будет останавливать обмены военнопленными с Киевом. Он добавил, что «нам своих ребят надо забирать», передает ТАСС.

Остановит это или нет обмены? Мы не будем останавливать обмены. Нам своих ребят надо забрать, — отметил российский лидер.

Также глава государства сообщил, что не знает, зачем Вооруженные силы Украины сбили военный самолет Ил-76 со своими пленными на борту. Он предположил, что Киев таким образом попытался спровоцировать Москву на ответные действия. Также Путин добавил, что ВСУ могли случайно атаковать самолет, однако это «все равно преступление».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что расследование крушения российского военного самолета Ил-76, которое произошло под Белгородом, продолжается. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что не знает о том, на каком этапе находится следствие.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.