Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными

Видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена, опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, всего с подконтрольной Киеву территории были возвращены 195 бойцов, взамен переданы 195 военнопленных ВСУ.

Сегодня 31 января. Наконец-то поменялись, вернулись домой. Неделю назад пытались тоже поменять, но обмен не состоялся, вернулись. Сейчас рады. Надеемся быстрее попасть домой, — сказал один из вернувшихся из плена военных.

На кадрах освобожденные из плена военные ВС РФ радуются возвращению на родную землю. Их доставили в страну на автобусе. Один из бойцов тут же созвонился с матерью и сообщил, что их обменяли и они уже в России.

В Минобороны РФ ранее рассказали, что посредником при возвращении военных из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты. По данным МО, власти ОАЭ оказали гуманитарное содействие.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами заявил, что российская сторона не будет останавливать обмены пленными. Глава государства также признался, что не знает, зачем ВСУ сбили самолет Ил-76 со своими военнопленными, который в результате потерпел крушение под Белгородом. Всего на борту находились 74 человека, включая шесть членов экипажа и трех сопровождающих, все погибли.