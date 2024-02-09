«Карлсон — враг США!»: что на Западе говорят про нашумевшее интервью Путина

Фото: Kremlin.ru

Такер Карлсон

Западные СМИ подробно рассмотрели каждый эпизод двухчасового интервью президента России Владимира Путина. Какие «загадочные сигналы» подавал журналисту Такеру Карлсону российские лидер, и как отреагировали на слова Путина западные политики?

Как на Западе смотрели интервью с Путиным

Двухчасовое интервью без купюр демонстрировалось на официальном сайте Такера Карлсона и в соцсети X (бывший Twitter). Владелец X Илон Маск пообещал, что первое интервью Путина западному журналисту с момента начала СВО не будет подвергнуто цензуре.

В Сети отметили, что аудитория Карлсона в X выросла многократно по сравнению со временем работы на Fox News — одном из крупнейших телеканалов в США.

«Интервью Такера Карлсона с Путиным посмотрели на X 42 миллиона человек всего за четыре часа. Его средняя аудитория на Fox News составляла примерно 3 миллиона», — отмечает пользователь DogeDesigner.

Что американские СМИ говорят об интервью с Путиным

СМИ на Западе резко разделились в оценке интервью в Кремле. Карлсона обвинили в «уступчивости» перед лицом Путина — якобы журналист не задал президенту «ни одного острого вопроса, а уходил в эзотерические темы».

«Путин доминировал в ходе интервью с Карлсоном, которое резко отличалось от общения российского лидера с австрийским телеведущим Армином Вульфом, который получил признание в 2018 году, атакуя Путина вопросами и заставив уйти в оборону», — пишет The Washington Post.

В X (Twitter) ответили, напомнив про «приторное» интервью, которое корреспондент CNN Эрин Бернетт взяла летом 2023 года у Владимира Зеленского. Украинский президент рассказывал, как ему трудно, как его утешает любимая музыка, и как он «не задумывается о постоянной угрозе своей жизни».

Обозреватель MSNBC Мэтт Герц заявил, что «Путин выбрал Карлсона» для интервью, поскольку журналист ранее не критиковал Россию. При этом Герц повторил позицию пресс-секретаря Кремля о том, что у Карлсона «есть позиция» в отличие от крупных американских СМИ.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Что нашли британские журналисты в интервью Путина

Британское издание Mirror попробовало отыскать «тайные сигналы» в интервью. По версии эксперта по языку тела Джуди Джеймс, «нервничающий Такер Карлсон съеживается, когда Владимир Путин использует кодовые сигналы, чтобы заставить его закоченеть».

«Когда Такер Карлсон задал первый вопрос, Путин как бы не обращает на него внимания, снимает наручные часы и кладет на стол <...> [когда Путин рассказывает про историю] его жесты становятся более авторитарными... и к моменту, когда задаются вопросы, он держит на уровне лица один или оба указательных пальца, делает рубящие движения руками и смотрит [на журналиста] ледяным пронизывающим взглядом, чтобы удержать власть и контроль», — объявляет эксперт по языку тела.

Другой автор Mirror главным источником «сигналов» назвали левую ногу Владимира Путина, носком которой президент вертел во время беседы.

Что политики на Западе говорят об интервью с Путиным

Многие политики на Западе успели высказаться по поводу интервью с Путиным, которое вышло в прайм-тайм.

«Такер не осторожничал с Путиным. Мне нравится», — заявил бывший кандидат в президенты США республиканец Вивек Рамасвами.

Его поддержал и независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

«Такера Карлсона травили в течение многих дней. Мейнстримные СМИ и истеблишмент демократов недовольны тем, что он просто-напросто делает свою работу», — отметил он.

Совсем другого мнения о Такере Карлсоне политики, которые поддерживают Украину и Байдена.

«Если вы переведете, что о нем [Карлсоне] говорят российские СМИ, то поймете, что над ним смеются, он как щенок... Это знак, что в стране есть люди, которые служат пятой колонной для Владимира Путина», — приводят «Ведомости» слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

«Карлсон — рупор Путина и враг всего, за что стоят Соединенные Штаты — ни больше ни меньше!» — говорил бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

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