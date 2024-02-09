«Сядь и учи историю!»: что в Сети говорят про интервью Карлсона у Путина

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву и его интервью у президента России Владимира Путина стали одними из центральных событий последнего времени. Как западные СМИ и пользователи соцсетей восприняли интервью Путина?

Как на Западе восприняли интервью Путина

Интервью вышло на сайте Карлсона, в соцсети X (ранее Twitter), чтобы избежать цензуры на Западе, а также на сайте Кремля. В соцсети оно быстро попало в раздел «Тренды», за ночь появилось несколько миллионов постов с упоминанием Путина и Карлсона. В Европе также отметили, что интервью стало очень «острым» на фоне информационной блокады на Западе.

«Я в любой день выберу Путина, а не Джо Байдена. Потому что для Путина „Россия на первом месте“, как и должно быть для лидера страны. А Байден решил поставить страну, в которой он „лидер“, на самое последнее место в списке дел. <...> Я так рад, что Такер сделал это интервью и дал нам возможность услышать точку зрения Путина», — написал американский журналист и телеведущий Джои Маннарино.

В X (Twitter) отмечают, что Путин «исключительно хорошо информирован и патриотичен, он думает о том, что лучше для следующих поколений».

В беседе с «Известиями» бывший американский дипломат и политический аналитик Джеймс Джатрас заявил, что «главное, что это интервью состоялось».

«Это заявление дойдет до десятков миллионов в странах Запада. Я думаю, что многие из них услышат его позицию впервые», — подчеркнул он.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Как американцы сравнивают Байдена и Путина

Выход интервью с Путиным совпал с неудачной пресс-конференцией, которую президент США Джо Байден дал в связи с расследованием, которое ведет спецпрокурор Роберт Хур. Следственную группу интересовало, при каких обстоятельствах Байден (когда был еще вице-президентом при Бараке Обаме) на долгие годы оставил в гараже своего дома в Делавэре коробки с секретными документами. Спецпрокурор сообщил, что в ходе допроса в конгрессе Байден не смог вспомнить, в какие годы он был вице-президентом, когда умер его сын Бо и при каких обстоятельствах секретные документы находились у него в гараже.

Минюст объявил, что считает президента США «пожилым человеком, страдающим провалами в памяти, но не имевшим злого умысла». Когда это появилось в американских СМИ, рассерженный Джо Байден неожиданно вышел на пресс-брифинг, где уверял, что у него «память отличная» и он «лучше всех подходит на роль президента этой страны». Пресс-конференция закончилась громким провалом: Байден перепутал президентов Мексики и Египта, заявив, что «мексиканский президент не пускал гуманитарную помощь в сектор Газа». В соцсетях отметили, насколько Байден перед камерами отличается от Путина.

«Путин сейчас дал лекцию по сотням лет истории Восточной Европы на 28 с лишним минут без единой шпаргалки. Байден не представляет, что он ел на обед», — пишет консервативный паблик End Wokeness.

Это мнение поддержал американский журналист Дэн Коэн.

«В тот же день, когда Путин дал без шпаргалки двухчасовое интервью с 30-минутной лекцией по истории, Минюст США объявил, что считает Джо Байдена умственно недееспособным. Это отлично показывает, как Россия и США движутся в разных направлениях», — объявил он.

Аналогичную точку зрения выражали журналисты по всему миру, не только в США. В X (Twitter) также высказали идею организовать публичные дебаты Байдена с Путиным. Они выразили уверенность, что президент США никогда не сможет излагать мысли так ясно.

«Байден будет пожимать невидимые руки и нюхать волосы невидимых детей», — пишут в Сети.

А американский журналист Гленн Гринвальд ответил на обвинения о том, что Карлсон якобы «ни в чем не спорил» с Путиным и «не задавал ему острых вопросов».

«Такер Карлсон 10–15 минут уговаривал Владимира Путина отпустить американского журналиста Эвана Гершковича [которого в России обвиняют в шпионаже], настаивая, что удерживать его „просто нечестно“. Невозможно представить себе, чтобы американские СМИ осмелились бы так говорить с Байденом про [Джулиана] Ассанжа», — указал Гринвальд.

Какие мемы появились про интервью Путина

Содержание и специфика интервью с Владимиром Путиным породили множество новых мемов и шуток.

«Сядь и учи историю, американец!» — гласит мем с американской платформы Reddit, где Путин изображен суровым моложавым блондином на фоне герба России.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Другой, сделанный в России мем отражает ажиотаж, который поднялся на Западе и в России из-за интервью, сделанного Такером Карлсоном.

«9 февраля — день победы в информационной войне!» — объявляет рыжий котенок на фоне улыбающихся Путина и Карлсона в ушанке с гербом РФ.

На новых карикатурах изображается, как Байден и Путин «сломали интернет» — Мировая сеть изображается разгневанным ребенком с подписью «голоса глобалистов», который с рыданиями ломает свой телефон с открытой соцсетью X (Twitter) и вырывает сетевой кабель — потому что ему не нравится «Настоящая журналистика».

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