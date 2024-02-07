Интервью Путина Такеру Карлсону: что известно, сколько длится, где смотреть

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Владимир Путин, Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон пытается «остановить третью мировую» с помощью своего интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявил телеведущий Алекс Джонс. Что известно об этом интервью, где можно будет его посмотреть и когда оно выйдет?

Что известно о московском интервью Такера Карлсона

Американский журналист вечером 6 февраля подтвердил, что прибыл в Москву, чтобы взять интервью у президента России. Карлсон заявил, что столкнулся с противодействием при подготовке беседы — Белый дом, заявил он, дважды пытался сорвать интервью.

Скандально известный американский телеведущий Алекс Джонс заявил, что с помощью этого интервью Такер Карлсон пытается «остановить третью мировую войну».

«Такер объявил, что взял интервью у Путина. Он написал мне и сказал, что оно классное, на два часа. Интервью выйдет совсем скоро и станет историческим. Он пытается остановить третью мировую — а она, как мне сказал Такер, уже нависла над нами. Так что это очень-очень-очень-очень важно. И вся наша цензура сейчас пребывает в абсолютной и полной панике. Потому что они хотят, чтобы американский народ и дальше пребывал во тьме и неведении», — объявил Джонс на своей странице в соцсети.

В своем анонсе Карлсон особо отметил, что интервью с Путиным нацелено на жителей англоговорящих стран. Они, по его словам, «искренне думают, что ничего не изменилось» после начала СВО, и это потому, что «никто не говорит им правды».

Источники американского The Wall Street Journal заявили, что интервью с Путиным выйдет 8 февраля.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Американский журналист Такер Карлсон (в центре) в Москве

Как реагируют на появление интервью с Путиным

Анонс интервью с Путиным, опубликованный в соцсети X (Twitter), за 14 часов набрал более 61 млн просмотров, более 412 тысяч лайков и более 127 тысяч репостов. Google Trends фиксирует резкий рост запросов Tucker Carlson и putin interview (а также подобных им) по всей территории США. В мире интервью с Путиным больше всех интересуются жители США, Канады, Ирландии, Новой Зеландии, стран Прибалтики, а также Сербии.

Выход интервью поддержал американский бизнесмен Илон Маск, который владеет соцсетью X (бывший Twitter). Он опубликовал анонс интервью на своей странице в соцсети. Карлсон заявил, что Маск якобы обещал ему, что интервью не будет заблокировано в X.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что политики в Европе «в панике» из-за интервью Путина, поскольку не поддерживают свободу слова.

Телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru не стал гадать, какие темы будут подняты в ходе интервью.

«Зачем гадать, о чем будет интервью? О ситуации на Украине или об Америке. Я убежден, что его покажут в России, тогда все сами и увидим», — сказал Познер.

Член Совфеда РФ от Крыма Сергей Цеков поддержал позицию и посыл Такера Карлсона.

Где смотреть интервью с Путиным

Такер Карлсон объявил, что интервью с Владимиром Путиным в любом случае можно будет посмотреть целиком и бесплатно на его официальном сайте.

«Мы не берем деньги с людей за просмотр этого интервью. Каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования на нашем сайте TuckerCarlson.com», — объявил независимый журналист.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в разговоре с NEWS.ru призвал опубликовать интервью Карлсона на всех российских онлайн-площадках бесплатно.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Какое новое интервью пообещал Такер Карлсон

Американский журналист заявил, что его команда направила запрос на интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он собирается сделать интервью совсем иного рода, чем те, что ранее выходили у Зеленского в США.

«Те интервью, которые он дал в США, не являются традиционными интервью, это заискивающие подбадривающие сессии, специально разработанные для того, чтобы усилить требование Зеленского о большей вовлеченности США в войну в Восточной Европе», — объявил Карлсон.

Украинские СМИ в ответ на это назвали журналиста «американским Соловьевым».

Ранее Карлсон резко отзывался о Зеленском, называя его «потным и крысообразным комиком, ставшим олигархом, гонителем христиан, другом BlackRock» и «нашим мутным, мертвоглазым украинским другом в спортивном костюме». За это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал журналиста «украинофобом».

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