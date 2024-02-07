Составлен список шуток и мемов о Карлсоне, взявшем интервью у Путина

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Приезд в Москву американского журналиста Такера Карлсона вызвал резко негативную реакцию на Западе, кроме того, телеведущего стали высмеивать в карикатурах. Что говорят о Карлсоне в США, кто требует его наказать, как высмеивают его в рисунках?

За что Такера Карлсона назвали предателем

3 февраля американский журналист был замечен на балете «Спартак» в московском Большом театре. Так подтвердились слухи о его визите в Россию. Тогда же распространились слухи о его намерении взять интервью у президента Владимира Путина.

Как отмечает британское агентство GB News, американский политик Билл Кристол предложил отказать Такеру Карлсону в обратном въезде в США «до тех пор, пока конгресс не разберется, что здесь происходит». А бывший конгрессмен от Иллинойса Адам Кинзингер назвал журналиста «предателем» Америки.

Как высмеивают Такера Карлсона

The Week Staff приводит серию карикатур на журналиста, в которых обыгрывается тема интервью с Владимиром Путиным.

На одной карикатуре Карлсон изображается в виде громкоговорителя, который держит улыбающийся Путин с большим крестом на груди. Подпись к картинке гласит «Путинский рупор».

Другая картинка изображает Карлсона в виде попугая на плече у пирата, похожего на Путина. Тут уже журналист как попугай повторяет в рупор «Путин нам не враг!» Довольный пират говорит: «Хороший попугай, дам ему печеньку».

Карикатурист Майк Лукович изобразил Такера Карлсона в виде ведущего новостей Fox News во время нападения Годзиллы.

«Годзилла никогда не откусывал мне голову, никогда не испепелял мой дом и не топтал мою семью, так почему же я не могу поддерживать Годзиллу?» — рассуждает нарисованный телеведущий.

На картинке известного иллюстратора Эда Векслера Такер Карлсон предстает в виде пакета готовой еды. Подпись на пачке означают: «Замороженный российский актив», «[Глупая] Индейка Карлсон» и «деньги от Суонсонов» (семья Такера Карлсона приобрела капитал от продажи компании по производству замороженной еды Swanson. — NEWS.ru).

А художник Chattanooga Times Free Press просто нарисовал Такера Карлсона в шапке-ушанке с советским гербом на телеканале RT.

Какие мемы придумали про Такера Карлсона

Телеведущий стал мишенью серии мемов, авторы которых высмеивают Карлсона за готовность провести интервью с президентом России. Так, на сайте мемов 9gag журналиста представили берущим интервью у террористов «Боко-Харам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена): «Вы можете не соглашаться с ними, но я призываю вас их выслушать».

Другой мем в паблике Russo Ukrainian war изображает Путина в виде волка, который обещает никогда не кушать овец.

Российские СМИ также отметили резкий рост популярности Такера Карлсона. В Сети появились картинки с котами, которые будят зрителя, повторяя «Такер Карлсон... Такер Карлсон...».

Юмористический паблик BrieflyLife предложил, чтобы Ксения Собчак и Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) провели поединок по правилам ММА за право взять интервью у американца. На Pikabu шутят о том, что Такер Карлсон якобы стал первым с 2014 года американцем, которому было разрешено покушать в шашлычной «У Гаго» в Люберцах — посещение кафе было запрещено для граждан США после введения антироссийских санкций.

Кроме того, журналиста из-за фамилии в мемах ассоциируют с героем шведской писательницы Астрид Линдгрен Карлсоном, который живет на крыше. Журналисту пририсовывают пропеллер и обыгрывают разные аттрибуты мультипликационного героя.

«Надеюсь, Такер Карлсон живет в отеле на крыше, иначе зачем это все?» — пишут в соцсетях

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