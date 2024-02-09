Евродепутат оценил интервью Путина на фоне информационной блокады Запада Евродепутат Вилимски назвал интервью Путина Карлсону «острым»

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне тотальной информационной блокады Запада стало «еще более острым», написал в своем Telegram-канале евродепутат от оппозиционной Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски. Он признался, что заинтригован им.

На фоне введенной Западом тотальной информационной блокады это интервью Такеру Карлсону стало еще более острым. Я заинтригован, — написал депутат.

Интервью Путина Карлсону в соцсети Twitter (X) за пять часов набрало порядка 50 млн миллионов просмотров. Количество репостов при этом превышает 155 тысяч, отметку «нравится» поставили уже более 474 тысяч человек. В YouTube видео к тому моменту посмотрели более 1,38 млн человек.