Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне тотальной информационной блокады Запада стало «еще более острым», написал в своем Telegram-канале евродепутат от оппозиционной Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски. Он признался, что заинтригован им.
На фоне введенной Западом тотальной информационной блокады это интервью Такеру Карлсону стало еще более острым. Я заинтригован, — написал депутат.
Интервью Путина Карлсону в соцсети Twitter (X) за пять часов набрало порядка 50 млн миллионов просмотров. Количество репостов при этом превышает 155 тысяч, отметку «нравится» поставили уже более 474 тысяч человек. В YouTube видео к тому моменту посмотрели более 1,38 млн человек.