Стало известно, чему на самом деле посвящено внезапное выступление Байдена Байден заявил, что его память в порядке и назвал премьера Израиля чужим именем

Президент США Джо Байден начал незапланированное выступление, которое посвящено отчету спецпрокурора о ненадлежащем хранении документов. В нем американский лидер ответил на критику его умственных способностей и подчеркнул, что «с его памятью все хорошо», но уже через минуту назвал премьера Израиля чужим именем.

С моей памятью все хорошо, мне не нужны его советы <...> Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю, я президент, и я снова поставил эту страну на ноги, — прокомментировал Байден отчет спецпрокурора.

Он назвал себя «самым квалифицированным человеком в стране на пост президента». Также, комментируя слова спецпрокурора из отчета о том, что президент США не помнит, когда умер его сын, Байден сжал зубы от гнева.

В доме Байдена нашли секретные документы, но президент все обвинения отвергает.

Ранее Байден заявил, что недавно общался с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном. Глава Белого дома, вероятно, имел в виду встречу с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном, однако в очередной раз оговорился.