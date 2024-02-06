Байден рассказал о недавней встрече с покойным президентом Байден рассказал о недавней встрече с умершим в 1996 году президентом Франции

Фото: Official White House/Adam Schultz

Президент США Джо Байден заявил, что недавно общался с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном, сообщает Fox News. В публикации отмечается, что глава Белого дома, вероятно, имел в виду встречу с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном, однако в очередной раз оговорился.

Я сел и сказал: «Америка вернулась». И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: «Ну и на сколько же она вернулась?» — сказал он на встрече с избирателями в Лас-Вегасе.

Ранее президент США не сумел корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда во время выступления на саммите G20 в Дели. При этом попытка исправить ситуацию привела к еще большему конфузу. Кроме того, в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое американский лидер запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и не сумел разобраться в шпаргалках.

Летом Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди в ходе официальной встречи в Белом доме. Лидер США обратился к Моди со словами «господин президент», но затем быстро себя поправил и отшутился, что понизил своего гостя в должности.