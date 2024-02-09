Пожар на НПЗ, дрон ударил по мирному автобусу: как ВСУ атакуют РФ 9 февраля

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Порядка 20 беспилотников пытались атаковать российские территории в ночь на 9 февраля. В ДНР при обстрелах пострадали четыре мирных жителя. В Краснодарском крае БПЛА упал на территории НПЗ, произошел пожар. Всего атакам подверглись 11 регионов РФ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Почти 20 БПЛА совершили налет на регионы РФ

Минувшей ночью 19 украинских беспилотников пытались атаковать по меньшей мере четыре российских региона. Все их удалось сбить или перехватить средствами ПВО, отчиталось Минобороны РФ.

«Аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (два БПЛА), Брянской (пять БПЛА) и Орловской (четыре БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (два БПЛА) и над акваторией Черного моря (шесть БПЛА)», — говорится в сообщении ведомства.

Беспилотник атаковал НПЗ в Краснодарском крае

В ночь на 9 февраля на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел пожар. По данным регионального оперштаба, возгорание началось в районе 02:00, его ликвидировали за два часа.

Тем временем местные жители слышали со стороны предприятия взрыв. По данным Telegram-канала SHOT, на территории НПЗ упал беспилотник, который как раз и спровоцировал взрыв и пожар.

Белгородчина снова оказалась под массированными обстрелами

8 февраля около 14:00 в Белгороде и Белгородском районе первый раз за сутки сработала сирена ракетной опасности. Предупреждение отменили примерно спустя 40 минут. Повторно воздушную тревогу объявили вечером, около 17:30.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в Белгородском районе работали средства ПВО. На подлете к областному центру сбили 12 воздушных целей. В результате падения обломков никто не пострадал, повреждения получили девять частных жилых домов, три автомобиля и строящееся здание детского сада.

В середине дня украинский дрон-камикадзе атаковал автобус в селе Новая Таволжанка. В этот момент в нем ехали мирные жители. В результате один мужчина получил осколочные ранения ноги.

В Шебекинском городском округе под обстрел ВСУ попало село Ржевка. Ранения получили пять человек — трое мужчин и две женщины. Один мужчина находится в тяжелом состоянии: у него оторвало верхние и нижние конечности. Повреждения получили два частных дома и один автомобиль.

Между тем в селе Гостищево Яковлевского городского округа одни из снарядов упал в районе железнодорожного вокзала. Из-за этого провисла контактная сеть. На время ремонта пришлось остановить поезд, следовавший по маршруту Белгород — Санкт-Петербург. Он возобновил движение спустя час.

Беспилотник сбили над Дзержинском

Прошедшей ночью беспилотник ВСУ попытался атаковать объекты на территории Дзержинска в Нижегородской области. Его обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы над местной промзоной.

«Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил мэр города Иван Носков.

Четыре дрона пытались атаковать Орловскую область

Четыре украинских беспилотника совершили налет на Орловскую области в ночь на 9 февраля. По словам губернатора Андрея Клычкова, они пытались атаковать объекты ТЭК.

«Сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА (4 шт.) на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Село в Брянской области частично осталось без света после обстрела

Накануне утром украинские войска обстреляли село Сушаны в Климовском районе Брянской области. Из-за этого населенный пункт частичного остался без света, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение», — написал в своем Telegram-канале губернатор.

Уже утром 9 февраля ВСУ попытались атаковать Брянский район с помощью беспилотника самолетного типа. Его уничтожили средствами ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.

ВСУ обстреляли деревню в Курской области

8 февраля украинские войска обстреляли деревню Городище в Рыльском районе Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, повреждения получили линии электропередачи.

«К счастью, никто из жителей не пострадал. Повреждены линии электропередачи», — сообщил чиновник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четыре человека пострадали при обстрелах ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 40 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 81).

На Горловском направлении украинские войска совершили 24 обстрела, на Донецком — 14, на Ясиноватском и Волновахском — по одному. Украинские войска выпустили по региону 134 боеприпаса.

Повреждения получили восемь жилых домов. Пострадали четыре мирных жителя. В частности, во Владимировке из-за удара дрона-камикадзе ранен мужчина 1970 года рождения.

При обстрелах Горловки ВСУ применяли кассетные боеприпасы. По словам главы администрации города Ивана Приходько, суббоеприпасы нашли на территории жилого массива «Строитель».

Токмак попал под ракетный удар

Город Токмак в Запорожской области попал под ракетный удар ВСУ. Обстрел велся, предположительно, из РСЗО HIMARS, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Обошлось без жертв и пострадавших.

«Две ракеты <...> попали в здание магазина. В результате магазин полностью разрушен, повреждено остекленение близлежащих домов, район прилёта остался без энергоснабжения», — сообщил Рогов.

Кроме того, ВСУ продолжали обстреливать из артиллерии другие населенные пункты региона. По данным Telegram-канала WarGonzo, под огнем оказались Жеребянки, Копани, Новопрокоповка, Вербовое и Новофедоровка. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Дроны ВСУ атаковали три села Херсонской области

Накануне украинские беспилотники сбросили взрывные устройства в Новой Каховке и Горностаевском районе Херсонской области. Обошлось без жертв и пострадавших. Во втором случае БПЛА целился в автомобиль, стоявший на территории частного дома, но людей внутри не оказалось.

Село Чернянка тем временем атаковал FPV-дрон. По словам губернатора Владимира Сальдо, БПЛА успели сбить до того, как он взорвался.

Также ВСУ обстреливали регион из артиллерии. Как сообщает WarGonzo, прилеты зафиксировали в Голой Пристани, Алешках и Казачьих Лагерях. Российское военное ведомство эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли Горское в ЛНР

Утром 8 февраля украинские войска обстреляли город Горское в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава городского округа города Первомайск Сергей Колягин.

«Сегодня ориентировочно в 08:50 под обстрелом оказался город Горское. <...> Был зафиксирован один прилет в жилой массив», — написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что обошлось без пострадавших.

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