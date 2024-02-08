Белгородская ПВО перехватила 12 снарядов ВСУ Минобороны: ПВО сбила 12 снарядов ВСУ в Белгородской области

Фото: МО РФ

Российская система противовоздушной обороны сбила 12 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины по территории Белгородской области. Отмечается, что попытка атаки была сорвана примерно в 17:30.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четырех снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха», — сказано в публикации ведомства.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил местных жителей, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Сирены звучали уже второй раз за день.

До этого губернатор сообщал, что в районе села Бессоновка система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Как пояснили в Минобороны, это произошло примерно в 16:30.

Тем временем число пострадавших при обстреле села Ржевка в Белгородской области выросло до пяти. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших — две женщины и двое мужчин — получили осколочные ранения нижних конечностей. Кроме того, осколки снарядов повредили два частных домовладения.