Почти 20 беспилотников сбили над российскими городами за ночь Минобороны: 19 беспилотников сбила российская ПВО над регионами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 9 февраля российские города попытались атаковать 19 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Но средства ПВО перехватили и уничтожили все дроны над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря, передает РИА Новости.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА), — сообщили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил об атаке беспилотного летательного аппарата на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. По словам очевидцев, которые приводит канал, на месте происшествия произошел сильный пожар.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее заявил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда произошел из-за последствий падения дрона ВСУ. По его словам, противник ударил по Калачевскому району и району Заканалья, атаки были отражены силами ПВО и РЭБ.