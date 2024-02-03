Стали известны подробности атаки ВСУ на Волгоградскую область Бочаров: силы ПВО и РЭБ отразили атаку ВСУ в Волгоградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда произошел из-за последствий падения дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, противник ударил по Калачевскому району и району Заканалья, атаки были отражены силами ПВО и РЭБ.

В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет, — говорится в сообщении.

Минобороны России ранее сообщило, что семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины были сбиты в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях. В ведомстве отметили, что попытка атаки на российские регионы была пресечена дежурными средствами ПВО.

До этого Гладков уточнил, что в ночь на 3 февраля система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Белгородской области. По его сведениям, в результате происшествия пострадал частный дом.

Тем временем губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат на подлете к Воронежу. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.