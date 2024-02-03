Российская ПВО сорвала воздушную атаку на Воронеж Гусев: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлете к Воронежу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, — написал чиновник, добавив, что оперативная ситуация в регионе находится на его контроле.

1 февраля Минобороны РФ заявило о шести сбитых беспилотниках ВСУ в Белгородской и Воронежской областях. Дроны были самолетного типа, нейтрализовали их стандартным способом — с помощью ПВО. Также ведомство отчиталось об уничтожении беспилотного летательного аппарата на территории Курской области.

Накануне ТАСС проинформировал, что два беспилотных летательных аппарата были обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Нижегородской области. Источник агентства уточнил, что дроны принадлежали Вооруженным силам Украины и пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.