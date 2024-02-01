Стало известно о шестом сбитом беспилотнике ВСУ в регионе России МО РФ сообщило о шести сбитых беспилотниках ВСУ над Белгородом и Воронежем

Фото: МО РФ

Минобороны РФ сообщило о шести сбитых беспилотниках ВСУ в Белгородской и Воронежской областях 1 февраля. Дроны были самолетного типа, передает ведомство в Telegram-канале.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (четыре БПЛА) и Воронежской (два БПЛА) областей, — сообщило Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что российские военные в ночь на 1 февраля уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов на территории Белгородской и Курской областей. По данным Минобороны, беспилотники были запущены со стороны Украины для проведения террористических актов на объектах РФ.

Накануне вечером ТАСС сообщил, что два беспилотных летательных аппарата были обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Нижегородской области. По словам источника агентства, дроны принадлежали Вооруженным силам Украины и пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

1 февраля оборонное ведомство России также сообщило, что расчеты российских FPV-дронов за сутки нанесли более 25 ударов по объектам ВСУ на правом берегу Днепра на территории Херсонской области. В результате противник потерял до отделения пехоты.