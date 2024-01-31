Системы РЭБ обезвредили два беспилотника в Нижегородской области ТАСС: два дрона ВСУ обезврежены с помощью РЭБ в Нижегородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Нижегородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах. По словам собеседника агентства, дроны принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ) и пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области. <...> Боевая часть летательных аппаратов, содержащая взрывное устройство, во время удара о землю не сработала, — рассказал источник.

Он также добавил, что, по имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. Также не выявлено никаких повреждений инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в результате атаки со стороны Украины пострадала жительница Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка. Местная жительница получила порезы от стекла на руках и лице, госпитализация ей не потребовалась. Помимо этого, в двух частных домовладениях были посечены фасады и заборы, выбиты окна, а также повреждена линия газоснабжения.