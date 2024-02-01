В России за ночь обезвредили пять украинских беспилотников МО РФ: средства ПВО уничтожили пять БПЛА ВСУ в Белгородской и Курской областях

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские военные в ночь на 1 февраля уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Белгородской и Курской областей, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, беспилотники были запущены со стороны Украины для проведения террористических актов на объектах РФ.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей, — говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 1 февраля сообщил о двух сбитых беспилотниках. По его данным, система противовоздушной обороны сработала в Яковлевском городском округе, мишени были ликвидированы при подлете к городу Строитель. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях.

Накануне вечером агентство ТАСС сообщило, что два беспилотных летательных аппарата были обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Нижегородской области. По словам источника, дроны принадлежали Вооруженным силам Украины и пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.