В Белгородской области система ПВО сбила очередной беспилотник

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В Белгородской области в ночь на 3 февраля система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его сведениям, в результате происшествия пострадал частный дом.

В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном особняке выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КамАЗ, — написал губернатор, добавив, что подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат на подлете к Воронежу. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

1 февраля Минобороны РФ проинформировало о шести сбитых беспилотниках ВСУ в Белгородской и Воронежской областях. Дроны были самолетного типа, нейтрализовали их стандартным способом — с помощью ПВО. Также ведомство отчиталось об уничтожении беспилотного летательного аппарата на территории Курской области.