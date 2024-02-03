Беспилотники ВСУ пытались атаковать три российских региона МО: семь дронов ВСУ сбиты в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины сбиты в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что попытка атаки на российские регионы была пресечена дежурными средствами ПВО.

Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Волгоградской (два БПЛА) и Ростовской (один БПЛА) областей, — сообщили в Минобороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Новооскольском городском округе в ночь на 3 февраля система ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат. По его данным, в результате происшествия пострадал частный дом в хуторе Подольхи.

Также ночью 3 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о поражении средствами ПВО украинского беспилотного летательного аппарата. Как отметил глава региона, в результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, в Волгоградской области в результате атаки беспилотников ВСУ загорелся нефтеперерабатывающий завод. Губернатор Андрей Бочаров уточнил, что противник ударил по Калачевскому району и району Заканалья, атаки были отражены силами ПВО и РЭБ.