SHOT: беспилотник атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает об атаке беспилотного летательного аппарата на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. По словам очевидцев, которые приводит канал, на месте происшествия произошел сильный пожар.

По информации SHOT, беспилотник упал на территории Ильского НПЗ около 02:00 9 февраля, после чего произошел взрыв и начался пожар. Также местные жители рассказали каналу, что слышали громкий звук со сторон Афипского НПЗ.

По предварительным данным, пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано службами завода к трем часам ночи, передает SHOT.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда произошел из-за последствий падения дрона ВСУ. По его словам, противник ударил по Калачевскому району и району Заканалья, атаки были отражены силами ПВО и РЭБ.

До этого Telegram-канал «112» сообщал об атаке украинского беспилотника на Ярославль. Отмечалось, что дрон ВСУ упал рядом с установкой гидрокрекинга на НПЗ «Славнефть-ЯНОС». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.