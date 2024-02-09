Киев вербует наемников прямо в посольствах: как иностранцы попадают в ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Власти Украины публикуют объявления о вербовке наемников в ряды ВСУ прямо на сайтах своих посольств, убедились корреспонденты NEWS.ru. Причем даже в тех странах, где наемничество запрещено на законодательном уровне. Еще недавно рекрутинговые центры располагались в зданиях украинских диппредставительств. Испытать удачу на поле боя отправились не меньше 20 тысяч иностранцев. Как Украина осуществляет их вербовку и что тут не так — в материале NEWS.ru.

Как Украина вербует наемников

Французам предлагают вступить добровольцами в Интернациональный легион обороны Украины. Объявление с призывом «сражаться за Украину» висит на сайте украинского посольства в Париже с 14 сентября прошлого года, но заметили его только сейчас.

NEWS.ru проверил около полусотни сайтов посольств Украины в других странах (в том числе в тех, откуда чаще всего едут наемники) и нашел аналогичное объявление на портале диппредставительства в США. Причем в обоих случаях для обозначения наемников используется слово «волонтеры».

В объявлениях сообщается, что автор инициативы — сам президент Владимир Зеленский, а также говорится, что Россия якобы начала «войну против всей Европы». Иностранцам предлагается «сразиться за глобальную безопасность».

Несмотря на то что подобных объявлений для иностранцев не так уж много, желающим стать наемниками в рядах ВСУ найти нужную информацию не составит труда. Сайт легиона в выдаче Google отображается на первой странице. При этом, чтобы его найти, даже не нужно знать название.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Какую информацию можно найти на сайте легиона

Примечательно, что это вторая версия сайта. Из базы доменных имен следует, что первая версия (у нее другое доменное имя) была создана еще в марте 2022 года и зарегистрирована в США. Актуальная версия работает с июня прошлого года и зарегистрирована на Украине.

Для чего потребовалось менять домен, неизвестно. Однако у сайтов, помимо дизайна, частично отличается наполнение, что заметно по архивным копиям. Раньше в качестве владельца сайта упоминалось Министерство иностранных дел Украины, теперь же какие-либо указания на связь с украинскими властями отсутствуют.

Есть и другие отличия. На предыдущем сайте был список стран, гражданам которых «разрешено» участвовать в боевых действиях на Украине в качестве добровольцев. В нем, например, фигурировали Ирак, Албания, Аргентина, Армения и другие страны. Больше этого списка нет.

Изначально желающим вступить в ряды ВСУ предлагалось лично посетить посольство Украины в стране проживания, предварительно собрав пакет некоторых документов.

Теперь же вербовать стали более осторожно: потенциальному наемнику нужно заполнить анкету, отсканировать документы и прислать их на электронную почту (с доменом Минобороны Украины). Лично явиться на собеседование в не называемое заранее место потребуется только после одобрения кандидатуры.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Где находятся рекрутинговые центры легиона

Как следует из копий документов на старом сайте легиона, вербовку наемников осуществляли через зарубежные диппредставительства Украины (посольства и консульства). В марте 2022-го года арабское издание Asharq News решило это проверить.

По телефону указанной на сайте горячей линии журналистам подтвердили, что потенциальным наемникам нужно обращаться в дипмиссии. Сотрудники издания побывали у посольства Украины в Багдаде и не увидели там признаков работы рекрутингового центра.

Также журналисты посетили посольство Украины в Израиле. Именно это диппредставительство первым опубликовало объявление с призывом к местным жителям вступать в ряды ВСУ (его удалили всего спустя несколько часов после публикации). Но и там признаков вербовки наемников не обнаружилось.

Где сегодня отбирают и собеседуют наемников, неизвестно. На актуальной версии сайта лишь говорится, что успешного кандидата «проинформируют, как связаться непосредственно с подразделением для заключительного собеседования».

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Что требуют от наемников и что им предлагают взамен

Вступить в ряды ВСУ может не любой иностранец. На сайте Интернационального легиона обороны Украины указаны следующие требования к кандидату: возраст 18–60 лет, отсутствие судимостей, хорошая физическая подготовка, отсутствие хронических заболеваний и возможность законно въехать на территорию Украины. Кроме того, будущий наемник должен знать один из трех языков — английский, испанский или украинский. Боевой опыт не требуется.

Наемники вступают в ВСУ не на безвозмездных началах. Сражающиеся на стороне Украины иностранцы получают зарплату. Например, для бойца непосредственно на передовой она составляет около $3300 в месяц, а для тех, кто находится в тылу, — $600. Кроме того, в случае ранения им обещают компенсацию на лечение, а в случае гибели — выплаты семьям.

Что еще известно о вербовке иностранцев в ВСУ

Как рассказал Associated Press офицер департамента координации иностранцев в ВСУ Александр Шахури, Киев расширяет систему рекрутинга, позволяющую людям со всего мира вступать в украинскую армию.

В начале 2022 года украинские власти заявляли, что около 20 тысяч иностранцев из 52 стран были готовы воевать на стороне ВСУ. Теперь Киев не раскрывает, сколько наемников находится на поле боя, но говорит, что «профиль боевиков изменился», сообщается в публикации.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

По словам Александра Шахури, первые волны добровольцев прибыли в основном из постсоветских или англоязычных стран. Знание русского или английского языка облегчило им интеграцию в ВСУ, добавил он. Также представитель ВСУ рассказал американскому агентству, что в 2023 году украинские военные создали инфраструктуру испаноязычных рекрутеров, инструкторов и младших оперативных офицеров.

В утечках Telegram-каналов TrackANaziMerc и «Джокер ДНР», в ноябре 2023 года публиковавших данные об иностранцах, сражающихся на стороне Украины, присутствовали сотни фамилий. В их числе были граждане Австралии, Австрии, Азербайджана, Аргентины, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Индии, Ирландии, Испании, Ирана, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Мексики, Молдавии, Нигерии, Новой Зеландии, Норвегии, Панамы, Перу, Польши, Португалии, России, США, Туниса, Уругвая, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швеции, Эстонии, ЮАР, Южной Кореи и Японии.

Что известно о французах в ВСУ

В январе в Минобороны РФ заявили, что в результате удара по объектам в Харькове погибли более 60 иностранных наемников, еще около 20 получили ранения. По данным военного ведомства, большинство из них составляли граждане Франции.

В числе погибших, как сообщал Telegram-канал Mash, был сын бригадного генерала французской армии Алексис Дрион. Однако в реальности он оказался жив и, находясь во Франции, опроверг эти сведения, назвав их «российской дезинформацией».

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Комментируя ситуацию, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что его сограждане отправляются воевать на стороне Украины самостоятельно и никак не связаны с вооруженными силами страны.

Заявления о наличии в ВСУ французов он назвал частью «российской информационной войны».

Вскоре РИА Новости опубликовало «частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению». Этот документ оказался у сотрудников агентства от французских волонтеров из организации SOS Donbass. Но российский военкор Юрий Котенок усомнился в опубликованной информации. Он заявил, что этот «список наемников» был составлен еще в апреле 2022 года Telegram-каналом «Рыбарь».

Также некоторые французские наемники с данными, похожими на те, что были обнародованы SOS Donbass, фигурировали в публикациях Telegram-каналов TrackANaziMerc и «Джокер ДНР» в ноябре 2023 года.

В Кремле после сообщения о гибели иностранцев в Харькове заявили, что Москва обладает надежными сведениями об участии граждан Франции в боевых действиях на территории Украины.

«Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Что известно о воюющих в ВСУ колумбийцах

Как сообщает Associated Press, на стороне Украины воюют наемники и из Колумбии. Профессиональные солдаты из этой южноамериканской страны «пополняют ряды добровольцев со всего мира, которые откликнулись на призыв президента Украины Владимира Зеленского привлечь иностранных боевиков», пишет агентство.

В публикации говорится, что Вооруженные силы Колумбии десятилетиями боролись с наркокартелями и повстанческими группировками, поэтому их солдаты считаются одними из самых опытных в мире. В колумбийской армии служат 250 тысяч человек, и среди стран Южной Америки по численности она занимает второе место после Бразилии.

Ежегодно из колумбийских ВС на пенсию выходят более 10 тысяч человек, «сотни из которых отправляются воевать на Украину, где многие зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные унтер-офицеры в Колумбии», пишет Associated Press.

Законно ли наемничество

С точки зрения международного права наемничество незаконно. Это закреплено Женевскими конвенциями, регламентирующими правила ведения боевых действий, отметил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

«С точки зрения международного права наемничество запрещено. Оно преследуется по закону. <...> Устав ООН до таких мелочей не опускается. Этот вопрос регламентируют Женевские конвенции, Венские конвенции и прочие», — подчеркнул эксперт.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

При этом в пределах отдельных стран наемничество может быть вполне допустимым. Это подтверждает и военный аналитик доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов.

«В Великобритании, США, Франции и большинстве европейских стран наемничество официально разрешено, оно не находится в серой зоне. В Польше находится даже академия, которая подготавливает наемников. А Украина целиком и полностью ориентируется на западные страны», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Артамонов привел в пример британскую ЧВК G4S. Мало того что это самая многочисленная частная военная компания в мире, так она еще и в четыре раза превышает численность собственной армии Великобритании.

Во Франции фактически запрещено только индивидуальное наемничество. Как объясняет Литовкин, ситуация там следующая: во Франции есть собственные ЧВК, и в них даже можно вступить, запрет распространяется только на участие в боевых действиях в рядах иностранных формирований.

В России ЧВК пока находятся на полулегальном положении, поскольку на законодательном уровне наемничество не запрещено, но и не разрешено, подытожил Артамонов.

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