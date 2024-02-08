В Белгороде второй раз за день звучит сирена ракетной опасности Гладков объявил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сирены звучат уже второй раз за день. Руководитель области снова призвал жителей спуститься в укрытия.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — говорится в сообщении.

До этого Гладков сообщил, что в районе села Бессоновка система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

Между тем число пострадавших при обстреле села Ржевка в Белгородской области выросло до пяти. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Помимо этого, осколки снарядов повредили два частных домовладения. Еще четверо пострадавших — две женщины и двое мужчин — получили осколочные ранения нижних конечностей. Их госпитализировали в городскую больницу Белгорода. На месте работают оперативные и аварийные службы.