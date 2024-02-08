Выросло число пострадавших при обстреле села в Белгородской области Гладков: пять человек пострадали при обстреле белгородского села Ржевка

Фото: МО Украины

При обстреле села Ржевка в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадали пять человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Помимо этого, осколки снарядов повредили два частных домовладения.

Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии: у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что еще четверо пострадавших — две женщины и двое мужчин — получили осколочные ранения нижних конечностей. Их госпитализировали в городскую больницу Белгорода. В результате атаки были выбиты стекла, посечены заборы, кровли и фасады, а также поврежден один легковой автомобиль. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в Белгородской области. Для атаки украинские войска использовали дрон-камикадзе. В ходе атаки пострадал один мужчина: он получил осколочные ранения ноги.