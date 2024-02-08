Жителей Белгорода призвали спрятаться в укрытиях из-за ракетной угрозы Гладков предупредил жителей Белгорода о ракетной опасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде

В Белгороде и Белгородской области объявили сигнал ракетной опасности, о чем сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор призвал жителей спуститься в укрытия или спрятаться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал Гладков.

Накануне в Белгороде дважды звучала сирена ракетной опасности. По данным Министерства обороны РФ, около 16:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили над регионом семь ракетных снарядов, выпущенных со стороны Украины из реактивной системы залпового огня «Вампир». В результате атаки пострадали двое мужчин. Также различные повреждения получили несколько квартир, около 15 автомобилей и одно промышленное предприятие в Белгороде.

Позднее средства ПВО уничтожили еще пять воздушных целей на подлете к столице Белгородской области. При падении осколков снарядов было повреждено остекление в нескольких квартирах жилого дома, а также посечены фасады в двух частных домовладениях. Никто не пострадал.