Озвучено, почему боевики в 2024 году выбрали для атаки концерт «Пикника» ТАСС: террористы выбрали концерт «Пикника» для атаки из-за вместимости «Крокуса»

Организаторы нападения на «Крокус Сити Холл» выбрали дату 22 марта 2024 года не случайно, сообщил ТАСС участник судебного процесса. По его словам, террористы ориентировались на большое скопление людей в предвыходной день — именно тогда в концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник», способное собрать до 6100 зрителей.

По данным следствия, с 7 по 22 марта один из членов террористической группы по указанию зарубежных кураторов обследовал здание. Итогом стало решение атаковать «Крокус» в день массового мероприятия.

По информации, полученной непосредственными исполнителями преступления в ходе подготовки к террористическому акту, в помещениях концертного зала в назначенный кураторами день одновременно могло находиться до 6100 зрителей, — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что первоначальной целью теракта у исполнителей и их зарубежных кураторов была одна из башен делового центра «Москва-Сити». Однако боевики признали здание неподходящим и выбрали концертный зал «Крокус Сити Холла» в Красногорске.

Также организаторы планировали второе нападение в Москве. Впоследствии они отказались от этого плана и сосредоточились на атаке на концертный зал с усиленной группой боевиков.