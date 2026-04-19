Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 06:55

Озвучено, почему боевики в 2024 году выбрали для атаки концерт «Пикника»

ТАСС: террористы выбрали концерт «Пикника» для атаки из-за вместимости «Крокуса»

Теракт в «Крокус Сити Холле» Теракт в «Крокус Сити Холле» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Организаторы нападения на «Крокус Сити Холл» выбрали дату 22 марта 2024 года не случайно, сообщил ТАСС участник судебного процесса. По его словам, террористы ориентировались на большое скопление людей в предвыходной день — именно тогда в концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник», способное собрать до 6100 зрителей.

По данным следствия, с 7 по 22 марта один из членов террористической группы по указанию зарубежных кураторов обследовал здание. Итогом стало решение атаковать «Крокус» в день массового мероприятия.

По информации, полученной непосредственными исполнителями преступления в ходе подготовки к террористическому акту, в помещениях концертного зала в назначенный кураторами день одновременно могло находиться до 6100 зрителей, — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что первоначальной целью теракта у исполнителей и их зарубежных кураторов была одна из башен делового центра «Москва-Сити». Однако боевики признали здание неподходящим и выбрали концертный зал «Крокус Сити Холла» в Красногорске.

Также организаторы планировали второе нападение в Москве. Впоследствии они отказались от этого плана и сосредоточились на атаке на концертный зал с усиленной группой боевиков.

Общество
Крокус Сити Холл
пикник
атаки
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.