Четыре беспилотника попытались атаковать Орловскую область Клычков: система ПВО отразила атаку четырех беспилотников в Орловской области

Фото: МО Украины

Система противовоздушной обороны пресекла попытку четырех беспилотников атаковать объекты топливно-энергетического комплекса в Орловской области, написал губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА (4 шт.) на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области, — написал Клычков.

Губернатор добавил, что правоохранители проводят ряд необходимых мероприятий в целях обеспечения безопасности. Клычков напомнил гражданам, что уведомить власти о появлении в небе беспилотных летательных аппаратов можно по телефонам дежурной части либо обратившись на единый номер службы спасения 112.

Кроме того, Минобороны России сообщило, что ночью 9 февраля российские города попытались атаковать 19 украинских беспилотников. По данным ведомства, средства ПВО перехватили и уничтожили все дроны над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря. В Минобороны уточнили, что над Орловской областью были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата противника.