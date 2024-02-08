Губернатор сообщил об обстреле села под Брянском со стороны ВСУ Богомаз: в результате обстрела ВСУ села Сушаны Брянской области пострадавших нет

Фото: МО Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об обстреле ВСУ села Сушаны Климовского района. По словам главы региона, никто не пострадал,

Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет, — написал он.

Богомаз добавил, что в результате обстрела частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы.

В ночь на 5 февраля ВСУ четыре раза пытались атаковать Брянскую область. По данным Минобороны РФ, беспилотники были уничтожены.

8 февраля дежурные средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Крымом. Как уточнили в российском военном ведомстве, инцидент произошел в ночное время.

Накануне средства противовоздушной обороны сбили пять воздушных целей на подлете к Белгороду. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, мирные жители во время инцидента не пострадали. При этом ранее в этот же день в Минобороны РФ отчитались о пресечении попытки Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку на регион. В ведомстве уточнили, что в воздухе были сбиты семь снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», при обстреле пострадали двое мирных жителей.