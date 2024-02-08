Дрон-камикадзе ВСУ нанес удар по автобусу с мирными жителями Гладков: дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали автобус с мирными жителями в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона уточнил, что украинские войска использовали для обстрела дрон-камикадзе. В результате взрыва пострадал один мужчина: он получил осколочные ранения ноги.

В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения ноги. В ближайшее время он будет доставлен в медицинское учреждение, — написал Гладков.

Накануне ВСУ атаковали Белгород с применением снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир». Около 16:30 по мск средства ПВО сбили над регионом семь воздушных целей. В результате атаки пострадали двое мирных жителей: один мужчина получил осколочное ранение головы и контузию, у второго диагностировали баротравму.

После этого на подлете к Белгороду сбили еще пять украинских снарядов. Гладков уточнил, что осколки повредили несколько квартир в жилом доме, также были посечены фасады в двух частных домовладениях. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.