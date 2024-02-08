Российский регион продолжают атаковать дроны ВСУ Сальдо: в Новой Каховке и Горностаевском округе были «прилеты» дронов ВСУ

Фото: МО Украины

Продолжаются ежедневные атаки дронов на мирных жителей Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, в Новой Каховке и Горностаевском округе были «прилеты», обошлось без жертв.

Сегодня в Новой Каховке был успешно сбит дрон с крайне опасным осколочным боеприпасом. Операторы-людоеды киевского режима целили в скопление мирных жителей. В Горностаевском округе аналогичный дрон уничтожил гражданскую машину в частном доме, но владельцы успели покинуть ее, — написал он.

Ранее Сальдо выразил уверенность, что правобережье Херсонской области обязательно вернется под контроль российских сил. Глава региона признавал: правый берег пока все еще продолжают удерживать ВСУ, однако Сальдо считает, что в 2024 году их выбьют с этой территории.

Сальдо отмечал, что в находящемся под контролем украинских властей Херсоне остается все меньше населения. По словам главы региона, люди покидают город из-за «невыносимых условий». Он отметил, что сейчас в Херсоне проживают преимущественно граждане старшего поколения, которым тяжело оставлять свои дома.

Он также рассказывал, что все меньше украинских военнослужащих хотят принимать участие в боевых действиях против России, но их отправляют на фронт насильно. При этом Киев бросает в бой практически необученных солдат, а не кадровых военных. Губернатор уточнил, что мобилизуют по большей части жителей южных областей Украины, но не запада страны.