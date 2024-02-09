Беспилотник ВСУ сбили в промзоне Нижегородской области Мэр Носков: средства РЭБ сбили дрон в промзоне Дзержинска под Нижним Новгородом

Фото: МО РФ

Беспилотный летательный аппарат обезврежен в промышленной зоне города Дзержинска Нижегородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Носков. По его словам, дрон обезвредили российские средства радиоэлектронной борьбы в ночь на пятницу.

Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что система противовоздушной обороны пресекла попытку четырех беспилотников атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. Глава региона добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что шесть жителей региона получили ранения различной степени тяжести при обстрелах ВСУ за последние сутки. По его словам, пятеро пострадавших из села Ржевка, еще один раненый — из Новой Таволжанки.

В свою очередь Минобороны России передало, что ночью 9 февраля российские города попытались атаковать 19 украинских беспилотников. По данным ведомства, средства ПВО перехватили и уничтожили все дроны над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря. В Минобороны уточнили, что над Орловской областью были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата противника.