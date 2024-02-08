ВСУ ударили по Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Городище в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, в ходе атаки были повреждены линии электропередачи. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Со стороны ВСУ обстреляна деревня Городище Рыльского района. К счастью, никто из жителей не пострадал. Повреждены линии электропередачи, специалисты начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно, — написал Старовойт.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские войска атаковали село Ржевка в Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. ВСУ использовали для обстрела реактивную систему залпового огня. Отмечалось, что снаряд попал в частный жилой дом, ранения получил находившийся там мужчина. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинской армии на село Сушаны в Климовском районе. По его словам, в результате обстрела повреждения получил жилой дом, также было нарушено энергоснабжение. Пострадавших среди мирного населения нет.