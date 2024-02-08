Обстрел ВСУ остановил поезд Белгород — Санкт-Петербург Гладков: поезд Белгород — Санкт-Петербург был остановлен из-за атаки ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины совершили атаку на село Гостищево в Яковлевском горокруге Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, прилет был зафиксирован в районе железнодорожного вокзала. Удар нарушил график следования поезда сообщением Белгород — Санкт-Петербург.

В селе Гостищево Яковлевского городского округа в результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. В пути следования остановлен поезд Белгород — Санкт-Петербург, — написал он.

Гладков добавил, что на месте происшествия уже работают ремонтные бригады. По оценкам губернатора, поезд будет запущен примерно через 40 минут. Он заверил, что задержек по другим маршрутам следования нет.

Минобороны России ранее сообщило, что система противовоздушной обороны сбила 12 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины по территории Белгородской области. Отмечается, что попытка атаки была сорвана примерно в 17:30.

До этого Гладков предупредил местных жителей, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Сирены звучали уже второй раз за день. Также губернатор сообщал, что в районе села Бессоновка система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.