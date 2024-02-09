Военкор рассказал о странах, поставляющих оружие для обстрелов Белгорода Военкор Поддубный: оружием Чехии, Польши и Франции обстреливают Белгород

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чехия, Польша и Франция поставляют оружие, из которого обстреливают Белгород, заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, разведчики зафиксировали огонь из САУ Caesar по гражданской инфраструктуре Белгородской области.

Была Чехия со своим аналогом «Града». Теперь вот присоединяется Польша с боеприпасами для РСЗО. На фото части сбитых нашими расчетами ПВО реактивных снарядов, которые произведены в Польше. У 122-мм ракет «Феникс» дальность до 42 км. Теперь и Франция в этой уютной террористической компании, — написал он.

По словам Поддубного, эти страны не просто поставляют вооружение и боеприпасы Украине, они дают добро на боевое применение своих систем против мирного населения. Он также продемонстрировал видео с уничтожением танка ВСУ, который вел огонь по территории России, и пообещал, что эта участь ждет и остальные экипажи.

В результате обстрела ВСУ Белгорода 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, еще более 100 человек пострадали. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что на месте стихийного мемориала в Белгороде, который обустроили горожане, появится монумент в память о жертвах атаки. Стихийный мемориал у арт-объекта «Сердце» появился в Белгороде почти сразу после обстрела.