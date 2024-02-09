ВС России лишили ВСУ оружия США: новости СВО на утро 9 февраля

Фото: МО РФ

Российские расчеты самоходных пушек «Пион» группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США на Купянском направлении в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Также была поражена самоходная гаубица «Гвоздика».

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 8 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Что показали Шойгу

Министру обороны России Сергею Шойгу показали уничтожение украинской РСЗО HIMARS, сообщили в МО. Глава ведомства в свою очередь поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение. В совещании принял участие начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Какая сейчас обстановка на Купянском направлении

Российские военные овладели двумя опорными пунктами на Купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин. По его словам, мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили пять контратак штурмовых групп.

Фото: МО РФ

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины совершили атаку на село Гостищево в Яковлевском горокруге Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, прилет был зафиксирован в районе железнодорожного вокзала. Удар нарушил график следования поезда сообщением Белгород — Санкт-Петербург.

Минобороны России до этого сообщило, что система противовоздушной обороны сбила 12 снарядов, выпущенных ВСУ по территории Белгородской области. Попытка атаки была сорвана примерно в 17:30 8 февраля.

Что сказал Путин в интервью Карлсону об украинском конфликте

В происходящем в настоящее время конфликте на Украине наблюдаются элементы гражданской войны, заявил Владимир Путин. Он также отметил, что украинцы до настоящего времени ощущают себя русскими. Кроме того, глава государства сказал, что Россия пока не достигла целей СВО, потому что одна из них — денацификация, а это значит запрет всяческих неонацистских движений.

При этом Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся, выразил уверенность Владимир Путин. Однако на это, по мнению главы государства, потребуется много времени.

Ситуацию в Донбассе все хотели урегулировать только с помощью силы, но Россия не могла этого позволить, заявил Путин. Он подчеркнул, что хотел бы выполнить Минские соглашения, но не знал, как это сделать.

Правительство Зеленского отказалось от переговоров с Москвой по указке Вашингтона, считает Путин. По его словам, Вашингтону необходимо исправить эту ошибку.

Он добавил, что Москва не собирается корректировать ошибки США. Российский лидер также счел дешевой провокацией предложения отправить войска США на помощь Киеву.

«У США много своих проблем, Вашингтону лучше договориться с Москвой и понять, что РФ борется за свои интересы до конца», — подчеркнул президент.

Фото: Tucker Carlson Network/Keystone Press Agency/Global Look Press Такер Карлсон, Владимир Путин

Что признали в США по Ил-76

Российский самолет Ил-76 в Белгородской области сбили в январе из системы ПВО Patriot, заявили анонимно американские чиновники в разговоре с The New York Times. Это совпадает с выводом Следственного комитета РФ. Журналисты предполагают, что ВСУ имели неточные разведданные, так как, по словам западных чиновников, борт раньше использовали для перевозки ракет.

Американские официальные лица не подтвердили личности пассажиров, но признали, что они могли быть украинскими пленными. При этом в США ставят под сомнение озвученное Россией число погибших.

По информации журналистов, в январе ВСУ переместили зенитно-ракетный комплекс к границе с Россией и устроили засаду на грузовой самолет. Как утверждает американское издание, украинские военные придумали такой план охоты за авиацией прошлой весной.

В каком формате произошел обмен пленными

В результате переговоров в Россию из украинского плена были возвращены 100 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Взамен украинской стороне переданы 100 военнопленных ВСУ.

Отмечается, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Также им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Кто стал новым главкомом ВСУ

Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен генерал-полковник Александр Сырский, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. До него эту должность занимал Валерий Залужный, который был отправлен в отставку по указу главы государства.

Как подчеркнул президент Украины, Сырский имеет успешный опыт защиты в Киевской оборонной операции и успешный опыт наступления в Харьковской операции. По мнению Зеленского, 2024 год может стать успешным для Украины после изменений в обороне страны, а именно в ВСУ.

Что Зеленский сказал Залужному

Владимир Зеленский на встрече с Валерием Залужным заявил о необходимости обновления руководства армии. Глава государства также поблагодарил генерала за два года службы.

По словам украинского лидера, сейчас самое время для обновления. Он также предложил Залужному оставаться в команде.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский, Валерий Залужный

Что Сырский пообещал Зеленскому

Новый главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский обещает Владимиру Зеленскому удержать Авдеевку под Донецком, сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента. Отмечается, что в свое время генерал командовал войсками при обороне Артемовска (Бахмута), но не смог его отстоять.

Как заявили источники канала, Сырский дал обещание удержать Авдеевку, несмотря на сложившуюся там критическую для ВСУ ситуацию. При этом за безуспешные атаки армии на позиции ВС РФ, которые заканчивались большими потерями для украинцев, военного прозвали «генерал 200».

Почему Зеленский уволил Залужного

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал причины увольнения Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Он указал, что решение главы государства Владимира Зеленского, в частности, было обусловлено необходимостью пересмотреть тактику ведения боевых действий и не допустить стагнации на линии фронта.

По его словам, после смены руководящего состава ВСУ планируется найти новые решения, которые «позволят удержать и развивать инициативу». Кроме того, как подчеркнул Подоляк, необходимо запустить реформы управленческих принципов в армии Украины.

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