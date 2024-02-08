Стало известно, что пообещал Сырский Зеленскому «Резидент»: главком ВСУ Сырский обещает Зеленскому удержать Авдеевку

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Новый главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский обещает президенту Украины Владимиру Зеленскому удержать Авдеевку под Донецком, сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента. Отмечается, что в свое время генерал командовал войсками при обороне Артемовска (Бахмута), но не смог его отстоять.

Как сообщают источники канала, Сырский дал обещание удержать Авдеевку, несмотря на сложившуюся там критическую для ВСУ ситуацию. При этом за безуспешные атаки армии на позиции ВС РФ, которые заканчивались большими потерями для украинцев, военного прозвали «генерал 200».

5 февраля военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что российские военные выбили ВСУ с территории карьера под Авдеевкой. По его словам, с этой позиции украинские военные обстреливали Донецк и Ясиноватую.

Зеленский, назначая Сырского главкомом заявил, что генерал имеет успешный опыт защиты в Киевской оборонной операции и успешный опыт наступления в Харьковской операции. По мнению Зеленского, 2024 год может стать успешным для Украины после изменений в обороне страны, а именно в ВСУ.

До этого Зеленский провел встречу с Залужным, на которой заявил ему о необходимости обновления руководства армии. Глава государства поблагодарил генерала за два года службы и предложил ему остаться в команде.